Francouzská Ústavní rada potvrdila Macronovu důchodovou reformu

Francouzská Ústavní rada v zásadních bodech potvrdila platnost nepopulární důchodové reformy. Informovala o tom v pátek agentura AFP. Reforma je jednou z vlajkových lodí druhého funkčního období prezidenta Emmanuela Macrona, ale její návrh vyvolal ve Francii v posledních měsících vlnu mohutných protestů. Reforma mimo jiné posouvá věk odchodu do důchodu ze 62 na 64 let. Rada zamítla návrh opozice na uspořádání referenda o důchodové reformě. Dalším návrhem, který se týká uspořádání referenda o zákazu posunu hranice pro odchod do důchodu, se má zabývat v květnu.