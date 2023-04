Američané zabili v Sýrii vysoce postaveného činitele IS, zodpovídal za plánování útoků v Evropě

Při americkém útoku v Sýrii v pondělí zahynul vysoce postavený představitel teroristické organizace Islámský stát (IS) zodpovědný za plánování teroristických útoků v Evropě. Oznámilo to Velitelství ozbrojených sil USA pro Blízký východ, Perský záliv a severní Afriku (CENTCOM). Chálid Ahmad Džabúrí měl podle Washingtonu na starost také rozvíjení velitelské struktury IS.