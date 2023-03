Spojené státy od začátku roku zaznamenaly desítky případů masové střelby

Když minulý týden ze svého auta útočník zastřelil jiného pasažéra, vydal se televizní reportér Dylan Lyons o střelbě informovat. Vrah se ovšem vrátil na místo činu a čtyřiadvacetiletého reportéra zastřelil.

„To, co Dylan dělal a za čím stál, bylo to, za čím stojí každý novinář, totiž že osvětluje svět,“ prohlásil profesor Rick Brunson z University of Central Florida.

Z útoku si odnesl vážná poranění i kameraman. Střelec šokoval Floridu svojí brutalitou, když následně zabil i devítiletou dívku a zranil její matku.

„Matka, devítiletá dívka a určitě ani profesionální novináři by se neměli stávat oběťmi střelby,“ řekl šerif okrsku Orange County na Floridě John Mina.