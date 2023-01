Trump žádá své příznivce ve sněmovně, aby odblokovali volbu McCarthyho předsedou. Biden průtahy označil za ostudu

„Včera (v úterý) večer se odehrály velmi dobré rozhovory a teď je na čase, aby všichni naši skvělí republikánští členové sněmovny hlasovali pro Kevina,“ reagoval ve středu Trump. McCarthy, který před volbami sněmovní republikány vedl coby menšinovou stranu, by podle exprezidenta v pozici šéfa celé komory odvedl „dobrou a možná i skvělou práci“. „Neudělejte ze skvělého triumfu obrovskou a potupnou porážku,“ vzkázal republikánským kongresmanům.

Mnozí z těch, kdo v úterý odmítli McCarthyho podpořit, jsou hlasitými stoupenci Trumpa, kteří popírali legitimitu jeho volební porážky z roku 2020. Není však jasné, jak velký efekt může mít středeční exprezidentova intervence, neboť Trump už dříve McCarthyho podporoval.

Nedůvěra prý přebíjí McCarthyho ústupky

Republikánský předák v posledních dnech nabídl táboru svých odpůrců značné ústupky, dostatečnou podporu mu to ale nezajistilo. Americká média uvádí, že mezi McCarthym a aktuálními rebely panuje silná nedůvěra, která je výsledkem mnohaletého vývoje. „Vidí jej jako někoho, kdo je ochoten neustále překrucovat svá stanoviska,“ popsala reportérka listu The New York Times v úterním rozhovoru. Web Politico ve středu napsal, že ultrakonzervativci, mezi které se McCarthy neřadí, dávají v zákulisí najevo, že jejich nedůvěra v současného lídra přebíjí veškeré ústupky, které by jim mohl slíbit.

Oba tábory dávají najevo, že nehodlají ustupovat, rozuzlení bitvy o předsednický post tak nemusí přinést ani středa. Sněmovna je tím paralyzovaná, neboť volba předsedy je po nástupu nově zvoleného sboru kongresmanů prvním bodem programu, před jehož dokončením nelze v plénu projednávat nic jiného.