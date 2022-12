Pasažérka letu simulovala porod, při nouzovém přistání se 28 lidí pokusilo ilegálně dostat do Španělska

Posádka letadla směřujícího z marocké Casablanky do Istanbulu s 228 pasažéry požádala o nouzové přistání v Barceloně ráno kolem půl páté kvůli tomu, že jedna cestující tvrdila, že začíná rodit. Na letiště kvůli tomu dorazila sanitka a také policie.

Po přistání z letadla vyběhlo na letištní plochu 28 cestujících, z nichž třináct policie zadržela a těhotnou ženu převezla do nemocnice. Tam lékaři zjistili, že začátek porodu simulovala. Pět zadržených policie nechala odletět, protože se k letadlu vrátili dobrovolně a posádka s tím souhlasila. S ostatními zahájila řízení o repatriaci.

Podobný incident se stal loni v listopadu na letišti na španělském ostrově Mallorca, kde rovněž kvůli naléhavým zdravotním potížím jednoho z cestujících přistálo nouzově letadlo. Tehdy šlo o letoun marockých aerolinií, který rovněž směřoval z Casablancy do Istanbulu. Po přistání utekly dvě desítky pasažérů, kteří se tak pokusili nelegálně dostat do Evropské unie. Cestující, který si stěžoval na zdravotní potíže, byl dopraven do nemocnice, kde lékaři zjistili, že problém předstíral.