Zájem o rozloučení s královnou je příliš velký, úřady dočasně nepouští do fronty další čekající

Král Karel III. se v pátek s manželkou Camillou vydal do Walesu, kde se v Llandaffské katedrále zúčastnil bohoslužby. Poté se pozdravil v ulicích s davy příznivců a zamířil do velšského národního shromáždění, které králi vyjádří soustrast po úmrtí Alžběty II. Na Cardiffském hradě se král setká s velšským premiérem Markem Drakefordem.

Zástup se táhl v délce téměř osmi kilometrů od Westminsterského sálu britského parlamentu po pravém břehu Temže za most Tower Bridge až k parku Southwark, kde již není kapacita pro další čekající. „Nesnažte se do fronty připojit, dokud nebude oznámeno její znovuotevření,“ napsalo dopoledne ministerstvo kultury.

Annette Nearyová se byla poklonit královnině rakvi již v katedrále v Edinburghu a poté se ve čtvrtek ráno vydala se svými dětmi z Worcestershiru do Londýna. Ve frontě před parlamentem strávili osm hodin, Nearyová ale ujistila, že to rozhodně stálo za to. Posteskla si jen, že u rakve Alžběty II. není moc času se zastavit. Chápe ale, že to není možné vzhledem k obrovskému množství lidí, kteří chtějí královně vzdát hold.

Julia O'Mahonyová uvedla, že se do fronty postavila ve čtvrtek večer. První hodiny byly podle ní plné očekávání, v průběhu noci bylo ale čekání chvílemi náročné. „Byla docela zima, zvlášť u řeky,“ řekla O'Mahonyová časně ráno zpravodajskému serveru BBC News. Východ slunce byl ale podle ní krásný. „Občas mi připadalo, jako bych absolvovala náboženskou pouť,“ dodala.

Bezpečnostní operace

Pondělní pohřeb Alžběty II. bude pro londýnskou policii největší bezpečnostní operací v historii. Na tiskové konferenci to uvedl zástupce komisaře metropolitní policie Stuart Cundy. Očekává se, že se do Londýna přijedou rozloučit s královnou až stovky tisíc lidí a státního pohřbu panovnice, která minulý týden zemřela po sedmi desítkách let na trůně, se zúčastní prezidenti, premiéři a panovníci z celého světa.

Londýnská policie nasadí do ulic britské metropole dosud největší počet strážníků a pro hlavy států a vlád spustí svou zatím největší ochrannou operaci. Bezpečnost musí zajistit mimo jiné americkému prezidentu Joeovi Bidenovi, francouzskému prezidentu Emmanuelovi Macronovi nebo japonskému císaři Naruhitovi.