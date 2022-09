Rakev se zesnulou Alžbětou II. zamíří do Buckinghamského paláce

Ve středu se rakev přesune do Westminsterského paláce. Před ním se lidé už od pondělí řadí do fronty, která se podle očekávání rozroste do tisíců hlav. Lidé se budou moci ve velkém Westminsterském sále zesnulé královně poklonit až do ranních hodin 19. září, kdy se bude konat pohřeb.

Až do pondělního večera byla rakev vystavena v edinburské katedrále svatého Jiljí. Přikrytá je tam skotskou žlutočervenou standartou na vrchu se skotskou královskou korunou a věncem uvitým z květin ze zámku Balmoral, kde Alžběta minulý čtvrtek zemřela.

Přísná pravidla

Ve frontách jak v Edinburghu, tak v Londýně platí přísná pravidla. Lidé s sebou smějí mít pouze jednu tašku malého rozměru, nesmějí mít oblečení s politickými nebo urážlivými slogany a při vstupu do samotné katedrály se musejí podrobit prohlídce, která je podobná jako na letišti před vstupem do letadla.

Do katedrály svatého Jiljí se v pondělních večerních hodinách vrátili nejstarší členové královské rodiny. Král Karel III. a jeho sourozenci princezna Anne a princové Edward a Andrew na zhruba deset minut drželi stráž v rozích Alžbětina katafalku. Jde o tradici známou jako vigilie princů. Princezna Anne byla první ženou, která se jí účastnila.