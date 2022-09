Napálil nás, tvrdí u soudu obžalovaní z útoku v Nice o hlavním pachateli činu

„Je nespravedlivé takto lidi připravit o život. Nespáchal to člověk, ale lidský odpad. Nikdy by mě nenapadlo, že se ocitnu v podobné svízelné situaci. Napálil mě,“ řekl před soudem Mohamed Ghraieb, který pachateli činu pomohl pronajmout kamion, kterým pak Mohamed Lahouaiej Bouhlel vjel do davu na promenádě v Nice.

„Bouhlel byl kamarád. Nedokážu najít slova, abych popsal to, co spáchal. Nevím, co se mu honilo hlavou. Mám strach,“ uvedl před soudem Chorki Chafroud, který Bouhlelovi pomohl sehnat zbraň.

Pozůstalí po obětech v soudní síni vyjadřovali nesouhlas s vyslechnutými výroky, pokání obviněných považovali za falešné. Otec dívky, která při útoku zemřela, musel ze sálu odejít, protože bolest byla podle jeho slov nesnesitelná, uvedla France Info.