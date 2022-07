Policisté v Uvalde se rozhodovali „nehorázně špatně“, mohli zamezit některým obětem, uvádí zpráva

Na místě zásahu bylo podle zprávy 376 policistů různých útvarů, přičemž řada z nich byla mnohem lépe vycvičená a vyzbrojená než členové školní policie. Podle zprávy tak tito policisté mohli přispět k potlačení chaosu, který se začal brzy šířit. Dokument uvádí, že o vniknutí do budovy rozhodla malá skupinka policistů a příslušníků pohraniční stráže, na místě byla ale celá řada strážců zákona, kteří o zásahu mohli rozhodnout, ale neučinili tak.

142 střel

Vyšetřování ukázalo, že ani bezchybná policejní reakce by nezachránila většině obětí, včasný zásah by ale mohl pomoci zraněným, kteří zemřeli při převozu do nemocnice. „Je možné, že některé oběti mohly přežít, kdyby nemusely čekat na záchranu,“ stojí v reportu.

Ve zprávě se dále mimo jiné uvádí, že střelec uvnitř budovy vypálil zhruba 142 střel a je „téměř jisté“, že nejméně sto z nich vystřelil ještě předtím, než dovnitř vstoupil jakýkoli policista. Starosta Uvalde podle agentury AP informoval, že byl po zveřejnění zprávy postaven mimo službu velitel městské policie ze dne masakru.

Na policii se už krátce po zásahu snesla ostrá kritika. Také podle zprávy texaských zákonodárců se policisté neřídili výcvikem pro podobné případy a „nedali přednost záchraně nevinných životů před vlastní bezpečností“.

Vyšetřování také ukázalo, že existující legislativa týkající se kontroly zbraní ani rozšířené prověrky, které Kongres schválil v reakci na střelbu v Uvalde, by pachateli nezabránily v koupi vražedné zbraně.