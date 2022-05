Otec žačky z Uvalde si od holiče půjčil brokovnici a pomohl ze školy vyvést desítky dětí a učitelů, píší NYT

Jacob Albarado se zrovna usazoval v kadeřnictví, když mu v úterý přišla zpráva od manželky, že na základní škole v texaském městečku Uvalde někdo střílí. Jeho žena Trisha na škole učí a do druhé třídy tam dochází jejich dcera Jayda. Albarado, který pracuje u pohraniční stráže, se ihned po zprávě od manželky vydal na místo a nakonec pomohl z budovy vyvést svou dceru i desítky dalších dětí a učitelů, popisuje deník The New York Times (NYT).