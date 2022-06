Kaczyński rezignoval na post vicepremiéra, chce se soustředit na volby

„V této chvíli už nejsem členem vlády. Žádost o rezignaci jsem podal premiérovi, který ji schválil. Co vím, tak už ji podepsal i prezident,“ oznámil PAP Kaczyński. Dodal, že se nyní musí soustředit na to, co je nejdůležitější pro budoucnost Polska.

„Nechci přeceňovat svou roli, ale strana (PiS) potřebuje znovu získat zápal, protože se blíží moment, který je pro politické strany všude na světě nejdůležitější,“ uvedl nyní už bývalý vicepremiér, který dříve oznámil, že se chce soustředit na přípravu kampaně před parlamentními volbami.