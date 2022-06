Španělská vláda chystá zákon, který zabrání plýtvání potravinami. Za porušení budou vysoké pokuty

Španělé ročně vyhodí 1300 tun potravin, to je v průměru jedenatřicet kilogramů na hlavu. V odpadu končí i prošlé výrobky z obchodů nebo nespotřebované suroviny z restaurací. Vláda proto chce projednat zákon, který bude mířit na všechny články řetězce. „Jak prvotní producenty, tak i velkovýrobu a dodavatele,“ prohlásil španělský ministr zemědělství a rybolovu Luis Planas.

Každá firma má za úkol vypracovat plán, jak plýtvání omezit. Co nejvíc neprodaných surovin má jít do potravinových bank, v další fázi do výroby džusů a marmelád. To, co se nedostane ke člověku, zamíří ke zvířatům, z vhodných zbytků bude biopalivo. A restaurace a bary mají zákazníkům nabízet, že jim nesnědené porce zabalí domů – povinně a zadarmo. Zákon počítá i s tím, co už řada prodejců dělá, tedy se slevou nabízet zboží, které brzy projde. Manažeři supermarketů si novinku pochvalují a vyzdvihují, že se jídlo využije pro potřebné.

Za porušení pravidel budou hrozit pokuty – za ty nejvážnější přestupky v přepočtu až půldruhého milionu korun. Levicová vláda normy hájí sociálními, hospodářskými i morální důvody. „Je to etické z toho důvodu, že bohužel stále žijeme ve světě, kde je hlad a podvýživa. Jde o téma, které se samozřejmě dotýká svědomí nás všech,“ uvedl ministr Planas.

Finanční postihy se ovšem nedotknou domácností, které se na plýtvání podílejí absolutně nejvíc. Přiznávají se k tomu tři čtvrtiny z nich. Vláda chce jejich návyky změnit alespoň osvětou.

Podobnou cestou se podle náměstka ministra zemědělství Jindřicha Fialky vydává i Česko, které spíše, než aby trestalo, pozitivně motivuje. „Avšak každá cesta, která vede k snížení plýtvání potravinami, je správná cesta,“ míní náměstek.