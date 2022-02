Třináct ukrajinských hrdinů ze Zmijího ostrova. Odmítli se vzdát a raději padli

Reakce přichází po chvíli. Pohraničníci nejprve komunikují mezi sebou. „A je to tu. Mám jim říct, aby šli do háje?“ A skutečně, po chvíli se z ukrajinské strany ozývá odpověď, která možná vejde do dějin. Jednoduchá, výstižná. „Ruská válečná lodi, jdi do pr****.“

Rusové výhrůžku splnili a začali střílet. Byl to poslední boj, který třináctka obránců ostrova svedla. „Všichni členové pohraniční stráže zemřeli hrdinskou smrtí,“ oznámil pak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Slíbil, že dostanou posmrtně ocenění Hrdina Ukrajiny. On sám zůstává v Kyjevě, společně se svými ministry. Všichni jsou připraveni jít do boje za svou vlast.