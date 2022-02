Z Credit Suisse unikla data třiceti tisíc klientů, podle médií jsou mezi nimi zločinci

Únik citlivých údajů podle zahraničního tisku signalizuje možnost, že finanční ústav nedostatečně prověřoval mnohé své zákazníky. Credit Suisse v prohlášení uvedla, že „důrazně odmítá obvinění a narážky týkající se obchodních praktik banky“.

Süddeutsche Zeitung obdržel údaje anonymně prostřednictvím zabezpečené digitální schránky před více než rokem. Uvedl, že není jasné, zda zdrojem byl jednotlivec nebo skupina. Noviny za data neposkytly žádné platby ani sliby.

Deník uvedl, že vyhodnotil údaje od 40. let 20. století až do minulého desetiletí společně s projektem OCCRP a desítkami mediálních partnerů včetně amerického listu The New York Times a britského deníku The Guardian.

Banka podle zahraničního tisku jako klienty přijala „zkorumpované autokraty, lidi podezřelé z válečných zločinů, obchodníky s lidmi, drogové dealery a další zločince“.

„Vytrženo z kontextu“

Credit Suisse uvedla, že obvinění jsou „převážně historická“ a že „popis těchto záležitostí je založený na částečných, nepřesných nebo vybraných informacích vytržených z kontextu, což vede k tendenčnímu výkladu obchodního chování banky“.

Banka sdělila, že prověřila velké množství účtů, které by mohly souviset s obviněními. Přibližně 90 procent z nich „je dnes uzavřených nebo byly v procesu uzavírání před obdržením tiskových dotazů, více než 60 procent z nich bylo uzavřeno před rokem 2015“.

Pokud jde o účty, které zůstávají aktivní, banka uvedla, že je spokojená s kontrolami, které v případě těchto klientů provedla. Sdělila také, že zákon jí brání komentovat „potenciální vztahy s klienty“.

Švýcarsko se v posledních letech snaží zbavit své pověsti ráje daňových úniků, praní špinavých peněz a zpronevěry státních prostředků, což jsou praktiky, které se provádějí prostřednictvím zneužívání politiky bankovního tajemství. Příslušné švýcarské zákony stále vyvolávají kritiku.

Deník Süddeutsche Zeitung zveřejnil výňatek z prohlášení anonymního zdroje, který mu data poskytnul. „Domnívám se, že švýcarské zákony o bankovním tajemství jsou nemorální. Záminka ochrany finančního soukromí je pouze fíkovým listem, který zakrývá hanebnou roli švýcarských bank jako spolupracovníků daňových úniků,“ stálo v prohlášení.