Pandemie ve světě: Protesty kamionů se šíří světem, v Ottawě jim zakázali troubit. Rakousko i Bavorsko rozvolňují

V pondělí se však zdálo, že je ve městě slyšet méně troubení než v předchozích dnech. Jedním z důvodů může být i to, že si řidiči uvědomili, že neustálý hluk se stal velkým předmětem sporů mezi nimi a obyvateli Ottawy. V neděli sami organizátoři protestu řidiče vyzvali, aby dopoledne zachovali ticho a dali tak najevo „dobrou vůli“. Policie také několika řidičům vyměřila kvůli rušení hlukem pokuty.

Zvuk klaksonů v místech, kde jsou koncentrovány kamiony, může být až ohlušující. Pokud pak začne troubit více kamionů najednou, je to slyšet i o několik ulic dál, popsala reportérka BBC z místa.

Stovky lidí v nákladních autech a karavanech se po kanadském vzoru vydaly i do centra novozélandské metropole Wellingtonu. Průvod nakonec zastavil u budovy parlamentu, kde se v úterý poslanci sešli poprvé po letní přestávce. Dopravní prostředky pak po vzoru kanadského protestu v Ottawě zablokovaly centrum města.

Protesty původně vypukly proti požadavku na očkování proti covidu-19 pro řidiče mířící do USA, následně však přerostly v odpor vůči všem koronavirovým opatřením a částečně i vládě premiéra Justina Trudeaua. Demonstranti tvrdí, že v blokádě budou pokračovat, dokud vláda nezruší všechny restrikce. Blokády zasáhly v menší míře i další velká kanadská města jako Toronto, Winnipeg či Québec.

Mezi demonstranty se objevovaly nápisy „Vraťte nám naši svobodu“ nebo „Donucení není souhlas“. Někteří měli i transparenty s tvrzením, že novozélandská premiérka „Jacinda Ardernová se vymkla kontrole“. Reportéři zahraničních agentur zaznamenali také kanadské vlajky na znamení sympatií s demonstrací v Ottawě. Demonstrace byla poklidná a policie nemusela zasahovat.

Ardernová uvedla, že nemá v úmyslu s účastníky protestů diskutovat, protože většina obyvatel Nového Zélandu vládním opatřením vyjádřila podporu tím, že se nechala očkovat. Vakcinaci proti covidu-19 má podle premiérky 96 procent Novozélanďanů. Očkování je v zemi povinné pro některé profese, například pro zdravotníky, policisty, učitele nebo vojáky.

Nový Zéland, kde žije zhruba pět milionů lidí, má díky tvrdým opatřením asi sedmnáct tisíc potvrzených případů koronavirové infekce a jen 53 úmrtí. Podle vládních údajů je proti covidu-19 plně naočkováno asi 94 procent obyvatel starších 12 let. U dětí od pěti do 11 let je proočkovanost 42 procent.