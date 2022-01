Johnson před poslanci prohlásil, že neodstoupí. Vzpoura jeho vlastních zákonodárců sílí

Dopis o vyslovení nedůvěry nyní plánuje napsat nejméně dvacet poslanců, kteří získali mandát v posledních parlamentních volbách, uvedl list The Daily Telegraph. Podle deníku ve středu dopis už odevzdalo jedenáct zákonodárců. „Jedenáct členů Konzervativní strany z roku 2019 dnes ráno předložilo dopisy o vyslovení nedůvěry Borisi Johnsonovi,“ uvedl na Twitteru novinář Christopher Hope z The Daily Telegraph.

Johnson, který se dostal do nejvyšší funkce se slibem dokončit brexit, získal v roce 2019 v předčasných volbách 365 z celkových 650 křesel v Dolní sněmovně. To pro konzervativce představovalo nejvýraznější parlamentní většinu od vítězství Margaret Thatcherové v roce 1987. Premiér ale čelí výzvám k rezignaci po sérii odhalení o večírcích v jeho sídle během loňských a předloňských lockdownů.

Johnson očekává výsledek vyšetřování

Analýza britského deníku The Times ukázala, že předsedu vlády kritizovalo kvůli večírkům 58 poslanců. Dopisy jsou důvěrné, takže předseda Výboru 1922 je jedinou osobou, která ví, kolik zákonodárců je skutečně napsalo.

Konzervativní poslanec Christian Wakeford oznámil, že odchází k opoziční Labouristické straně, a označil chování premiéra za ostudné. Vyzval ho, aby rezignoval na funkci předsedy vlády.

Johnson ve středu před poslanci prohlásil, že z funkce neodstoupí. Vyzval je, aby počkali na výsledek vyšetřování, které vede úřednice Sue Grayová.

Pokud by večírky v době koronavirových uzávěr potopily současného premiéra, znamenalo by to další mimořádný zvrat v téměř dvanácti letech bouřlivého vládnutí Konzervativní strany. To zahrnovalo mimo jiné odchod Británie z Evropské unie, referendum o nezávislosti Skotska a řadu voleb, z nichž některé byly předčasné. Spojené království by se po svržení Johnsona ocitlo na dlouhé měsíce v nejistotě v době, kdy Západ řeší ukrajinskou krizi a pátá největší ekonomika světa se potýká s největší inflací za posledních 30 let.