Skotští konzervativci vyzývají Johnsona k rezignaci. Jeho omluva za večírek během pandemie je podle nich směšná

Britský premiér Boris Johnson ve středu v Dolní sněmovně připustil svou účast na večírku v květnu roku 2020 v premiérském sídle v Downing Street a omluvil se za ni. Údajně se domníval, že jde o pracovní setkání odpovídající tehdejším restrikcím, které Johnsonova vláda vyhlásila ve snaze zpomalit šíření koronaviru.

Šéf opozičních labouristů Keir Starmer ale jeho vysvětlení označil za směšné a urážlivé a vyzval jej k rezignaci. K jeho výzvě se postupně přidali i zástupci vládních konzervativců – poslanci William Wragg, Caroline Nokes, Roger Gale a vedoucí šéf skotských toryů Douglas Ross.

Poslanec a člen skotského parlamentu Ross pro BBC uvedl, že měl s premiérem po jeho vystoupení v Dolní sněmovně „obtížnou konverzaci“. Oznámil také, že vedení strany informoval o své nedůvěře v Johnsonovy kompetence na pozici ministerského předsedy.

„Je to premiér. Právě jeho vláda taková pravidla nastavila, a proto by měl být za svoje činy zodpovědný,“ uvedl skotský poslanec. K vyjádření nedůvěry pro britského premiéra by stačilo, kdyby 54 poslanců z řad konzervativců hlasovalo proti jeho setrvání ve funkci.