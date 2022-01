Američtí konzervativci slaví den zbraní. Biden chce zakázat alespoň ty neidentifikovatelné

Tehdy reagovaly na zákonodárnou iniciativu někdejšího prezidenta Baracka Obamy. Ten usiloval o znovuzavedení přísných prověrek pro nové kupce zbraní poté, co ve Spojených státech došlo k několika masovým střelbám ve školách – například na základní škole Sandy Hook v Connecticutu dvacetiletý střelec zavraždil dvacet dětí a šest dospělých.

Neidentifikovatelné zbraně

Biden myšlenku zpřísnění podmínek pro držení zbraní obnovil už ve své prezidentské kampani. Voliče tehdy lákal například tím, že poukazoval na to, že NRA jej vnímá jako politika, který často vystupuje a hlasuje proti zájmům zbraňové lobby. Podle Miřejovského tím mnoho voličů oslovil, ti ale nyní cítí velkou deziluzi.

Šéfovi Bílého domu vyčítají, že ve věci zatím neprojevil zásadní iniciativu, natož aby prosadil legislativu. „Biden se brání tím, že to není jednoduchá záležitost, že připravuje novou legislativu, kterou má představit v průběhu tohoto roku. Zároveň upozorňuje voliče, že i pokud by velice zásadně omezil prodej zbraní, tak například poloautomatických pušek už je mezi Američany tolik, že na kriminalitu to podle něj ještě dlouho nebude mít vliv,“ popisuje korespondent ČT.