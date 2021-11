Ve Westminsteru musí krotit Johnsona i opozici. Chci vlídnější sněmovnu, říká její předseda Hoyle pro ČT

Stejně jako jeho předchůdci musí být Hoyle neutrální a nedávat najevo náklonnost žádné parlamentní straně. Proto před nástupem do čela dolní komory rezignoval na členství v Labour Party. „Chci být čestný a moci být hrdý, že se chovám správně. Tím, že budu neutrální a spravedlivý ke každému ve sněmovně. Každý z poslanců je pro mě důležitý,“ zdůrazňuje muž, který se na tuto roli devět let připravoval po boku svého předchůdce Johna Bercowa.

„Nikdo netrpěl víc než lidé z východní části Londýna. Každou noc byli bombardovaní, a když Churchill přišel do Dolní sněmovny a podíval se na tu destrukci, tak řekl jen jednu věc: Parlament bude zasedat. Nevěděl kde, ale díky lordům to bylo zde,“ přibližuje historii Hoyle.

Britští poslanci zasedají ve Westminsterském paláci na břehu Temže. Ačkoliv jeho současná ikonická podoba pochází z poloviny 19. století, už o osm set let dříve na tomto místě král při schůzích s rádci položil základy budoucího parlamentu. Jednou z nejtemnějších epoch potom byla druhá světová válka, kdy při náletech německé Luftwaffe utrpěla část parlamentu velké škody. Ještě pět let po válce poslanci usedali v náhradních prostorách – azyl našli ve Sněmovně lordů.

„To, co jsme pozorovali během brexitu, nerozdělilo jenom parlament, ale i rodiny. Rodiny se štěpily na pro a proti, to je ten problém. Musíme znovu vybudovat důvěru u voličů a uděláme to prostřednictvím parlamentu, který bude vlídnější, přátelštější, a dosáhne toho, co od něj naši voliči očekávají – tedy dobré diskuse. Ne křikem, ne tím, že někoho seřvete, ne zastrašováním. Ale debatou,“ popisuje svou ideu Hoyle.

Hoyle do čela Dolní sněmovny nastoupil po brexitu a slíbil, že zakročí proti agresivnímu jazyku, v jehož souvislosti mluvil o toxickém parlamentu. Ačkoliv nechce hodnotit, zda se mu to povedlo, doufá, že se mu rétoriku poslanců zmírnit podařilo.

Diskutovat chce také s dalšími parlamenty napříč Evropou – obzvláště po brexitu to předseda sněmovny považuje za důležité. „Jde o to, vzájemně se přiblížit. Protože nakonec všichni věříme jedné věci: demokracii. To je pro nás všechny posvátné. A to je pro mě velmi důležité a důležité pro lidi v Česku, českém parlamentu, je to důležité ve Francii, v Německu,“ říká Hoyle s tím, že je demokracii potřeba chránit.

Celý rozhovor zpravodaje ČT v Londýně Bohumila Vostala s předsedou dolní komory britského parlamentu Lindsayem Hoylem můžete zhlédnout na videu.