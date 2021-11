Portugalsko čekají předčasné volby, menšinovým socialistům parlament odmítl rozpočet

Prezident v televizním projevu zdůraznil, že je to poprvé za posledních čtyřicet let, co parlament neschválil rozpočet. „V okamžicích, jako je tento, existuje v demokracii vždy řešení, které lze uskutečnit bez obav či dramat,“ uvedl ohledně předčasných voleb prezident. Rebelo de Sousa již dříve uvedl, že zváží rozpuštění sněmovny, pokud socialistická vláda se svým návrhem rozpočtu neuspěje.

Menšinová vláda socialistického premiéra Antónia Costy se opírala v parlamentu o dvě další levicové strany, se kterými ale neměla uzavřenou koaliční dohodu. Komunisté a Levicový blok však minulý týden odmítli návrh na rozpočet podpořit, protože socialisté údajně nevyšli dostatečně vstříc jejich požadavkům.

Rozpuštění parlamentu se všeobecně čekalo. Ve středu večer totiž vyhlášení předčasných voleb doporučila Státní rada, což je nejvyšší poradní orgán prezidenta.

Volby, které se uskuteční s dvouletým předstihem, však nemusí stávající politický pat v Portugalsku vyřešit, uvedla agentura Reuters. Podle průzkumů veřejného mínění žádná ze stran či koalic nemá dostatečnou podporu na to, aby získala parlamentní většinu. Podle posledních průzkumů je v čele Costova Socialistická strana, která má náskok skoro deset procentních bodů před konzervativní koalicí CDS-PP. Velmi bude záležet na výsledku menších stran. Sledované budou preference krajně pravicové strany Chega! (Dost!), která má v současném parlamentu jen jedno křeslo, netají se ale ambicí stát se třetí největší stranou ve sněmovně.