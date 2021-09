Země Střední Ameriky slaví dvě stě let nezávislosti. Region sužuje nejhorší krize od studené války

Celkový počet žádostí o azyl podaných Středoameričany v roce 2019 byl o 52 procent vyšší než v roce 2000. Během prvních čtyř měsíců roku 2021 bylo jen na hranicích USA zadrženo více než půl milionu migrantů, většina z nich pocházela právě z regionu Střední Ameriky.

Historie nezávislosti

Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua a Kostarika vyhlásily nezávislost na tehdejší Španělské říši 15. září 1821. Proces byl mírný na rozdíl od jiných oblastí v regionu Střední a Jižní Ameriky, kde se násilně střetávali místní se Španěly.

Nezávislost ale netrvala dlouho. Už v roce 1822 bylo území obsazeno Mexickým císařstvím. V roce 1823 se na necelých třicet let po rezignaci mexického panovníka jednotlivé země sloučily do nového státu s názvem Spojené provincie Střední Ameriky.

Dvacáté století se v regionu neslo v duchu vzájemného sbližování, ale i nestability. Do 30. let hrály v oblasti prim Spojené státy americké, které intervenovaly například v Hondurasu nebo okupovaly Nikaraguu. Po druhé světové válce se oblast zapojila i do mocenského boje mezi USA a Sovětským svazem.

Bitevní pole studené války

„Region se v americkém diskurzu stal známým dvorkem studené války,“ zdůrazňuje pro Deutsche Welle salvadorský historik z Kolínské univerzity Ricardo Castellón. K nejvýznamnějším událostem patří Sandinistická revoluce v Nikaragui, kdy byl za účasti tehdejšího SSSR a Kuby svržen pravicový diktátor Somoza nebo občanské války v Salvadoru a Guatemale, kde se uplatnil režim vojenských diktatur.

Proti sobě stály dvě země z regionu v roce 1969 v rámci takzvané stohodinové fotbalové války. Bezprostřední příčinou byly násilné incidenty mezi obyvateli Salvadoru a Hondurasu, které propukly poté, co Salvadorci zvítězili nad honduraskou reprezentací v kvalifikačním zápase na Mistrovství světa ve fotbale v roce 1970 v Mexiku.