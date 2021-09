FBI zveřejnilo první odtajněný vyšetřovací spis k útokům z 11. září

Tři unesená letadla pilotovaná islamistickými teroristy před 20 lety narazila do dvou newyorských mrakodrapů Světového obchodního centra a do Pentagonu. Čtvrtý letoun se zřítil do pole u obce Shanksville po souboji cestujících s teroristy. Při útocích, jejichž bezpečnostní důsledky svět pociťuje dodnes, zahynulo 2977 lidí. Zemřelo také 19 sebevražedných atentátníků pocházejících většinou ze Saúdské Arábie.

Značně upravený výpis popisuje rozhovor z roku 2015 s osobou, která žádala o americké občanství. Stejný člověk o několik let dříve měl opakované kontakty s občany Saúdské Arábie, kteří podle vyšetřovatelů poskytli „významnou logistickou podporu“ několika únoscům. Identita tohoto muže není v dokumentu odhalená, píše se v něm ale, že pracoval na saúdskoarabském konzulátu v Los Angeles.

Dokument zveřejněný v den 20. výročí útoků je prvním z vyšetřovacích spisů, jež mají být odtajněny na základě výnosu podepsaného americkým prezidentem Joem Bidenem. Na státníka naléhaly v posledních týdnech zejména rodiny obětí, které dlouho požadovaly zveřejnění spisů a jež zahájily soudní bitvu proti Saúdské Arábii a dalším státům, které viní ze spoluviny na atentátech.