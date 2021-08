Taliban dobyl další tři provinční střediska. Biden stažení vojsk nelituje

Nově dobyly jednotky Talibanu dvě střediska provincií na severu a jedné na západě země. Na severu jde o města Fajzábád v provincii Badachšán a Púli Chumrí v provincii Baghlán, na západě pak o město Faráh stejnojmenné provincie.

„Minulou noc se stáhly jednotky, které bojovaly s Talibanem několik dní ve městě Fajzábád. Taliban ovládl město. Obě strany utrpěly velké ztráty,“ citovala agentura AFP poslance místního zákonodárného sboru provincie Badachšán Zabíhulláha Atika. Afghánská armáda buď svá stanoviště rychle opouští, nebo se rovnou přidává k nepříteli.

„Donedávna jsme slyšeli velmi optimistická prohlášení vojenských a státních představitelů na Západě, jak se mise v Afghánistánu skvěle vyvíjí. Teď vidíme, že realita je úplně jiná. To, co sledujeme, je špička ledovce. Je to poslední fáze toho, co v minulosti probublávalo pod povrchem. Na jedné straně jsme slyšeli, jak má vláda vše pod kontrolou, ale neoficiálně, třeba i od českých vojáků, jsme mohli slyšet, že to je nesmysl a realita je úplně jiná,“ uvedl analytik Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček.

Podle něj se situace na jednotlivých dobytých územích liší: „Taliban se snaží udržovat dobré vztahy se sousedy, ujišťuje místní obyvatelstvo, že nebude zavádět žádné drakonické normy, jaké byly v minulosti. Na druhé straně slyšíme o excesech v jiných částech země. Nesmíme zapomínat, že v minulosti byli bojovníci Talibanu sami terčem masakrů a nyní se mohou mstít.“