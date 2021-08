Do Srbska míří tisíce Indů. Karanténním turismem obcházejí restrikce pro cestování

Příletová hala bělehradského letiště se proměnila v malou Indii. Už několik týdnů do hlavního města Srbska odtud míří tisíce turistů a všichni mají stejný důvod. „Vlastně cestuji do Kanady, takže tady musím strávit sedmidenní karanténu a pak odletíme dál,“ říká Tarek Mody.

Srbsko teď funguje jako křižovatka pro každého, kdo se chce dostat dál na západ a obejít restrikce pro cestování z Indie. Stačí mít očkování proti koronaviru a negativní PCR test, pak už jen musí cestující podstoupit minimálně sedmidenní karanténu. Její délka závisí na cílové destinaci.

„Měli jsme vlastně několik možných cest – přes Srbsko nebo přes Mexiko. To bylo ale o trochu dražší, proto jsme si vybrali Srbsko,“ vysvětluje turista Magdosha.

A má to i další výhody. Indové nepotřebují pro vstup na srbskou půdu vízum, proto davy neustále rostou. Najít volný hotelový pokoj v Bělehradě je takřka nemožné. V každém je ubytováno alespoň pár Indů.

„Nenazval bych to karanténním turismem. Nebylo to záměrem, ale nakonec to k tomu dospělo. Dostali jsme se do momentu, kdy nejsou volné ani přistýlky,“ říká Ilja Smiljanič, manažer hotelu v Bělehradě.

Záchrana ekonomiky

Indové teď představují záchranu pro srbskou ekonomiku. Kvůli pandemii počítal loni srbský turismus ztráty ve velkém. Země přišla o víc než miliardu eur. Teď se ale v červnu meziročně zvedl počet turistů v zemi o 48 procent.

„Srbsko je bezvízová země pro Indy a tohle je také krásné město k objevování. Je tu hodně míst k vidění. To je hlavní důvod, proč jsme Srbsko navštívili,“ říká turista Jagdish.

Někteří epidemiologové varují. Koronavirus se v Indii šíří a v Srbsku je očkována asi jen třetina obyvatel.