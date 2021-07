Oceňovaná památka se proměnila v prázdný areál. Nejstarší univerzita v Caracasu chátrá

UNESCO vítalo komplex z poloviny dvacátého století na svůj seznam světového dědictví s tím, že se jedná o mistrovské dílo moderního městského plánování, architektury a umění. Po dvaceti letech od uvedení jde ale spíš o přítěž. Kampus Ústřední venezuelské univerzity nyní totiž pustne.

„Když vznikne iniciativa, ať už ze strany studentů nebo od soukromého sektoru, která by chtěla něco upravit, tak narazíme na bariéry byrokracie a rezolutní ne od univerzitního úřadu,“ řekl student José Luis García.

Nedostatek prostředků

Přes devadesát budov, promenády, malá náměstí i umělecká díla jsou teď opuštěná. Už rok se tady kvůli covidu neučí. Své lavice tak vyklidilo na 32 tisíc studentů. Úpadek univerzitního městečka ale přišel už před tím, a to kvůli nedostatku financí.

Například děkan tamní architektonické fakulty Gustavo Izaguirre uvedl, že když nastupoval do funkce, rozpočet celé Ústřední venezuelské univerzity byl půl miliardy dolarů. „Dnes nedosahuje na dva miliony dolarů,“ řekl.

Do budov teď zatéká, ze zdí padá omítka a loni se propadla část střechy vnějšího podloubí. O téměř tři sta let starou instituci se musí starat sami studenti. Vracejí se proto do kampusu a snaží se mu znovu vdechnout život. „Neměli bychom tu dělat údržbáře, ale když se neodhodláme my, nikdo jiný to tu neudělá,“ poznamenal jeden z nich, Cristian Carrasquel.

Přesto ale univerzitě – stejně jako celé Venezuele – lidské zdroje na rekonstrukci dál scházejí. Většina absolventů totiž mizí do ciziny.