Francie míří za ekologickou energií, rybářům se ale turbíny na moři nelíbí

Na dvě tisícovky rybářů se sjely do bretaňského města Saint Brieuc, aby protestovaly proti výstavbě větrných elektráren v zálivu, kam vyráží denně za obživou. „Je to nebezpečné pro navigaci, zkazí to vizuální perspektivu a ohrozí mořskou faunu,“ míní jeden z protestujících.

Manifestující rybáři tvrdí, že je to jen začátek a že jsou připraveni zabránit konstrukci větrníků i na širém moři. Jejich cílem je zastavení celého projektu. „Dnes jsme hlavně chtěli ukázat jednotu mezi námi,“ hlásí rybář z Erquy Julien Trehorel.

Na moře vyráží už dvě desítky let a teď se bojí, že soustava turbín a hluk, který způsobují, ryby z teritoria vyžene. Větrné elektrárny podle něj navíc budou stát v chráněné oblasti.

V zálivu Saint Brieuc má vyrůst asi šestnáct kilometrů od pevniny přes šedesát výkonných větrných turbín. Organizace na ochranu životního prostředí upozorňují ještě na další možné dopady. „Migrující ptáci ze severu létají přes Bretaň, buď přes záliv St. Michel nebo právě přes nás v Saint Brieuc,“ říká Katherine Poujolová z asociace Gardez les Caps.

Budoucnost mají obnovitelné zdroje

V místech, kde se projekt připravuje, ale tvrdí, že budoucnost mají obnovitelné zdroje a Francie musí v tomto směru dohnat zpoždění za dalšími zeměmi. „Potřebujeme energii, snažíme se přejít z uhlí na jiný typ a tato využívající větru se mi zdá dobrým řešením,“ argumentuje ředitel přístavu v Cherbourg Yannic Millet.

Projekt začne nabývat konkrétní podobu v příštím roce. Rybáři se nehodlají vzdát a když to bude nutné, chtějí demonstrovat v samotné Paříži.