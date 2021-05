Čína testuje na Ujgurech kamerový software, který rozeznává emoce, tvrdí BBC

Západní země kritizují Čínu za přístup k Ujgurům

Systém podle něho snímá obličej vyslýchaných, z pohybů ve tváři přitom dokáže vyčíst jejich emocionální rozpoložení. Policistům následně poskytne barevný koláčový graf, červená barva na něm například ukazuje negativní či úzkostlivé rozpoložení. Úřady podle programátora chtějí software používat pro posouzení případných podezřelých ve fázi, kdy proti nim ještě nemají žádné důkazy.

Čínská ambasáda v Londýně na otázku BBC ohledně používání nového nástroje neodpověděla. „V Sin-ťiangu jsou plně garantována politická, ekonomická a sociální práva nebo svoboda náboženského vyznání všem etnickým skupinám,“ uvedla pouze.

„Je to šokující. Nejde jen o to, že redukujete lidi na koláčový graf, jsou to lidé, kteří jsou ve vysoce donucovacích podmínkách pod obrovských tlakem. Jsou pochopitelně nervózní a to je bráno jako náznak viny, což je podle mého názoru velice problematické,“ řekla po zhlédnutí materiálů ředitelka organizace Human Right Watch pro oblast Číny Sophie Richardsonová.