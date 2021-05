Americká prokuratura vyšetřuje Trumpovu firmu kvůli finančním nesrovnalostem

Firma bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa je předmětem trestního vyšetřování. Podle agentury Reuters to oznámila kancelář generální prokurátorky státu New York Letitie Jamesové. Úřad zároveň uvedl, že se zapojuje do vyšetřování Trump Organization, které vede manhattanský prokurátor Cyrus Vance.