Turisté spatří Koloseum z pohledu gladiátorů. Arénu čeká rekonstrukce

Zatímco dříve se návštěvníkům Kolosea nabízel pohled do sklepení, kde gladiátoři a zvířata ve starověku čekali na své zápasy, teď se jeviště znovu pokryje dřevěnou plochou podobně jako za římského císaře Flavia. Nebude však posypaná pískem jako před více než dvěma tisíci lety.

V rámci projektu má vzniknout systém z dřevěných prken, který by se měl otevírat dle potřeby. „Půjde otevřít a podívat se do podzemí, nebo se můžete procházet středem Kolosea a vidět ho tak, jak ho viděli všichni návštěvníci do konce 19. století,“ popisuje rekonstrukci italský ministr kultury Dario Franceschini.

Tři tisíce metrů čtverečních nové plochy tak pokryje speciálně vybrané odolné dřevo. Jednotlivé části se složí do půl hodiny a případně se roztáhnou, aby podzemní část památky mohla správně větrat. Dešťová voda se přitom bude odvádět do zvláštních nádrží a znovu využívat, a to například na toaletách.

Plocha má sloužit i kulturním akcím

„Tato extrémně lehká konstrukce je plně rozložitelná. Plní jak formu, tak i funkci původních plánů,“ tvrdí architekt projektu Fabio Fumagali.

Nově využitelná plocha má sloužit také pro větší kulturní akce, hotová by přitom měla být za dva roky. Koloseum, které před pandemií navštívilo v průměru 25 tisíc lidí denně, bude během prací přístupné. Dominanta Říma otevřela minulé pondělí, zatím však jen pro čtrnáct návštěvníků najednou a s nutnými rezervacemi.