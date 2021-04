Suezský průplav na francouzském jezeře. Námořníci cvičí jak se vyhnout nehodě

Francouzské výcvikové středisko školí profesionální námořníky s využitím modelů lodí a zmenšenin průplavů a kanálů. Jezero, které středisko Port Revel pro tyto účely využívá, se nachází v podhůří Alp u obce Saint-Pierre-de-Bressieux. Na jezeře je postavena i zmenšenina Suezského průplavu v měřítku jedna pětadvacetina skutečného průplavu. Stážisté jím musí projet v modelu masivní kontejnerové lodi, aniž by se při manipulaci zasekli. Školitelé během tréninku mohou simulovat celou škálu krizových situací, jako jsou spodní proudy, velký vítr nebo písečná bouře. Po nedávné havárii lodi Ever Given se poptávka po školení ve zdejším centru mnohonásobně zvýšila.