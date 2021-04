Dublin a Belfast odsoudily násilí v Severním Irsku. Nepokoje se nelíbí ani britské vládě

Nepokoje mají více příčin, tvrdí spolupracovník ČT

Podle unionistických lídrů ale napětí vzrostlo v důsledku kontroverzního rozhodnutí nestíhat skupinu politiků ze strany Sinn Féin v souvislosti s jejich účastí na velkém pohřbu v době protipandemických restrikcí. „Nemyslím si, že prokážeme naše vůdcovství politickým vakuem, v němž všichni mluvíme odděleně a ne společně jedním hlasem,“ řekla severoirská ministryně spravedlnosti Naomi Longová.

Podle Kytky je pozoruhodné, že obě politická uskupení násilí odsuzují, i když se názorově rozcházejí v otázce, jaké mají nepokoje příčiny. „Příčin, proč došlo k těm potyčkám, je více. Byl tam také incident, do kterého je zapojena severoirská policie. Ta totiž minulý týden podnikla razii proti obchodníkům s drogami, kteří se rekrutovali z řad unionistů. Vezmeme-li v úvahu to, že tamní orgány v trestním řízení nestíhají republikány, přispělo to k těm potyčkám a jednalo se o jednu z rozbušek,“ popisuje Kytka.

Zároveň uvedl, že spory s orgány obecně bývají roznětkou k nepokojům. Napětí ve společnosti ale buduje i brexit a pandemie. „Ta provincie je už čtvrtým nebo pátým měsícem v karanténě a lidé se nemohou potkávat, což přispívá k napjaté náladě,“ dodal Kytka.