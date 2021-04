Křetínského EPH uzavře v Německu dvě uhelné elektrárny, vyhrál aukci na kompenzace

„Tento krok sníží produkci oxidu uhličitého v portfoliu elektráren EPH přibližně o 2,5 milionu tun ročně. EPH připravuje - ve spolupráci s představiteli regionů – následný rozvoj obou lokalit,“ dodal. Velká tuzemská hnědouhelná elektrárna Počerady ze skupiny Sev.en Energy má instalovaný výkon pětkrát 200 MW.

EPH ovšem s uhlím v Německu zcela nekončí, holding tam spolu se skupinou PPF Investments vlastní společnost LEAG, která provozuje lignitové povrchové doly a elektrárny, například Jänschwalde nebo Schwarze Pumpe.

„Na základě dohody provozovatelů uhelných elektráren a německé spolkové vlády dojde k uzavření všech těchto výrobních zdrojů do konce roku 2038. Provozovatelé obdrží finanční kompenzace určené na rekultivační práce,“ upozornil Častvaj.

V plánu je osm aukcí

Výši přiděleného odškodného z aktuální aukce nesdělila ani spolková agentura DPA. Dodala ale, že zájem o příspěvky na odstavení byl vyšší, než mohla uspokojit. V první aukci koncem loňského roku získalo příspěvek od spolkové agentury na ukončení činnosti 11 elektráren s celkovým výkonem téměř 4800 megawattů. Tehdy si mezi sebou rozdělily 317 milionů eur (8,3 miliardy korun).

Celkem je do roku 2027 v plánu osm aukcí, přidělovaná částka se bude postupně snižovat. Přihlášky do třetího kola, které se uskuteční koncem příštího roku, mohou provozovatelé posílat do konce tohoto měsíce.