Suezem znovu proplouvají lodě. Úřady vyšetřují, kdo škody po Ever Given zaplatí

Šéf správy průplavu Usáma Rabía uvedl, že provoz by se mohl vrátit do průměrné úrovně asi do čtyř dnů. Podle odborníků na lodní dopravu ale potrvá až deset dnů, než proplují všechny lodě, které čekaly na uvolnění suezské dopravní tepny. Za normálního provozu cestu využívá zhruba padesát nákladních lodí denně.

Ever Given byla po vyproštění odtažena do Velkého hořkého jezera, které leží mezi severní a jižní částí průplavu. Na lodi jsou nyní odborníci zkoumající škody na plavidle. Technici rovněž prověřují funkčnost motorů.

Japonský vlastník společnosti Shoei Kisen Kaisha uvedl, že není ještě jasné, zda Ever Given bude pokračovat v plavbě do Rotterdamu, kam měla původně namířeno. Je totiž možné, že plavidlo bude nutné na místě opravit. Vlastník však toto rozhodnutí ponechává na tchajwanském provozovateli plavidla.

Kdo to zaplatí?

Suezským průplavem prochází přes deset procent světového obchodu včetně sedmi procent globálních dodávek ropy. V loňském roce tímto kanálem proplulo více než devatenáct tisíc lodí. Každý den prodlevy přitom znamenal ve světovém obchodě ztrátu přes devět miliard dolarů (asi dvě stě miliard korun).

Japonská společnost se nechtěla vyjadřovat k příčinám, které k nehodě vedly. Okolnosti totiž stále vyšetřují egyptské úřady. Rabía podle listu The New York Times (NYT) uvedl, že výsledky šetření rozhodnou o tom, kdo škody zaplatí. „Suezský kanál nelze vinit, incident nám jen uškodil,“ prohlásil.