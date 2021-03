Izraelské parlamentní volby podle prvních odhadů nemají jasného vítěze

Volební místnosti se v Izraeli uzavřely ve 21:00 SEČ. Kolem 19:00 SEČ činila volební účast 60,9 procenta, což je skoro o pět procentních bodů méně než při parlamentních volbách z loňského března.

Klíčovou postavou ve vyjednáváních o budoucí koalici by se kvůli nejasnému výsledku mohl podle Reuters stát exministr obrany Naftali Bennett, který stojí v čele nacionalistické strany Jemina. Bennett dosud veřejně neřekl, že se připojí k pronetanjahuovskému bloku v parlamentu, ale neslíbil podporu ani jeho oponentům. Po uzavření volebních místností uvedl, že udělá „pouze to, co bude dobré pro Izrael“.