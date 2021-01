Dva členové krajně pravicových Proud Boys čelí obvinění ze spiknutí kvůli útoku na Kapitol

Obviněnými členy Proud Boys jsou 43letý Dominic Pezzola a 31letý William Pepe, kteří podle vyšetřovatelů při násilném protestu odstranili kovové bariéry vztyčené policisty v areálu Kapitolu a také ukradli majetek patřící příslušníkům policejního sboru Kapitolu.

Pezzola údajně policejním štítem rozbil okno budovy Kongresu. Oba muži jsou kromě spiknutí obviněni z rušení pořádku a nepovoleného vstupu do chráněného prostoru. Podle deníku The New York Times jsou Pezzola a Pepe prvními členy hnutí Proud Boys stíhanými v souvislosti s událostmi 6. ledna.