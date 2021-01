Ministerstvo spravedlnosti USA vyšetří své činitele, zda se nesnažili zvrátit výsledek voleb

Oznámení přichází krátce poté, co list The New York Times (NYT) napsal, že exprezident Donald Trump plánoval s jedním z náměstků ministerstva odvolat úřadujícího ministra spravedlnosti a následně jménem úřadu zpochybnit výsledky voleb a nepravdivě prohlásit, že při nich došlo k podvodům.

Trump svá tvrzení o údajných podvodech opakoval od okamžiku, kdy byl za vítěze hlasování označen jeho demokratický soupeř Joe Biden, nepodařilo se mu je však při více než šesti desítkách žalob u soudů prokázat. Volby označily za férové mimo jiné volební činitelé z jednotlivých států či někdejší ministr spravedlnosti a Trumpův blízký spojenec William Barr. Republikánský prezident nicméně do konce svého mandátu hledal způsob, jak si zajistit další čtyři roky v Bílém domě, a nikdy výslovně neuznal svou prohru.

Podle NYT náměstek ministerstva Jeffrey Clark souhlasil s Trumpovými nepodloženými tvrzeními o volebních podvodech a sešel se s členem Kongresu Scotem Perrym, s nímž hovořil o plánu zaslat jménem ministerstva dopis představitelům státu Georgia, v němž by je informovali o tom, že federální úřady prošetří tamní volební výsledky.