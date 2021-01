Naděje na spásu zavalených vyhasla. Norští záchranáři nevěří, že pod sesuvem najdou přeživší

Šest dní po sesuvu půdy na jihu Norska záchranáři vzdali naději, že by mohli v závalu ještě najít přeživší. V úterý to podle agentury DPA oznámila místní policejní velitelka Ida Melbová Öysteseová. Sesuv v obci Ask si vyžádal sedm obětí. Tři další lidé se oficiálně stále pohřešují, podle policie jsou ale rovněž po smrti.