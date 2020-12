Britové si nabíjí elektromobily v první velkokapacitní stanici. Budou prý po celé zemi

Ve Velké Británii otevřeli první velkokapacitní stanici pro elektromobily. Doba nabití je zhruba 20 minut, umožňuje to vysoký výkon 350 kW. Firma Gridserve plánuje do pěti let vybudovat síť po celé zemi. Mimo jiné tím reaguje na vládní rozhodnutí definitivně ukončit v zemi prodej všech benzinových a dieselových aut v roce 2030.