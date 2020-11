Německo prodlouží karanténu do 20. prosince. Restaurace a divadla v zemi zůstanou zavřené

„Jsme ještě velmi daleko od incidence 50,“ řekla na tiskové konferenci Merkelová. Hodnotu 50 nově nakažených na sto tisíc obyvatel během sedmi dní označila kancléřka již před začátkem listopadové karantény za cíl, který chce Německo dosáhnout. „Jsme za jedno. Na tento cíl musíme dále mířit,“ uvedla.

Přes vánoční svátky od 23. prosince až do Nového roku zmírní Německo režim pro setkávání rodin, sejít se tak bude moci až deset lidí z více domácností, řekla kancléřka. Aktuálně je limit stanoven na deset lidí z nejvýše dvou domácností. Děti do 14 let do tohoto limitu započítávány nejsou.

Globální bilance pandemie přesáhla 60 milionů nakažených

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 ve středu v celosvětovém měřítku překonal 60 milionů. Uvádí to agentura Reuters i americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU). Globální bilance úmrtí připisovaných nemoci covid-19 podle těchto zdrojů činí na 1,4 milionu.

Koronavirus, který onemocnění způsobuje, se zřejmě mezi lidmi začal šířit asi před rokem v Číně. Nyní podle dostupných údajů laboratorně potvrzené případy infekce přibývají rychleji než kdykoli předtím, k čemuž přispívá i vysoká intenzita testování.