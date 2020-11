Německo odškodní diskriminované homosexuální vojáky

Na základě chystaného zákona se zruší rozsudky vojenských soudů, které se týkaly homosexuálních styků se souhlasem zúčastněných. Za každý zrušený verdikt by měli odsouzení dostat odškodné 3000 eur (78 400 korun).

Podle odhadu německé ministryně obrany Annegret Krampové-Karrenbauerové se bude odškodnění týkat asi tisíce lidí. Částku, která se bude vyplácet, označila za „symbolickou“, neboť nedokáže vynahradit příkoří ani zmařené kariéry. Podle předsedkyně vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) by měl chystaný zákon přispět především k „obnově důstojnosti lidí, kteří nechtěli nic jiného než sloužit Německu“.

V Bundeswehru existoval paragraf trestající homosexualitu

Nedávná studie ministerstva obrany shledala, že v Bundeswehru docházelo k systematické diskriminaci homosexuálů, a to od roku 1955 až do roku 2000. Teprve tehdy bylo oficiálně zrušeno nařízení, které jejich kariérní diskriminaci umožňovalo.

Spolková republika Německo převzala po svém vzniku na konci 40. let do svého právního řádu paragraf 175 trestající homosexualitu, jehož původní podobu z 19. století v roce 1935 zpřísnili nacisté. Až do roku 1969, kdy byl paragraf zmírněn, dostalo na jeho základě zčásti dlouholeté tresty odnětí svobody asi 50 tisíc mužů. Po roce 1969 na jeho základě justice odsoudila dalších asi 3500 lidí.

Trestné zůstaly homosexuální styky mezi muži mladšími 18 let až do roku 1994. V Německé demokratické republice (NDR) paragraf zrušili již v roce 1988. V letech 1990 až 1994 platila v západní a východní části sjednoceného Německa jiná pravidla.