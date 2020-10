Anglikánská církev kryla zneužívání dětí a chránila pachatele, uvedla vyšetřovací komise

Anglikánská církev nedokázala ochránit děti před sexuálními útoky duchovních, kryla je a pachatelům, kteří vyjádřili lítost, umožňovala dál pracovat s věřícími. Ve své zprávě to uvedla britská nezávislá vyšetřovací komise pro zneužívání dětí (IICSA). Podle ní od 40. let minulého století do roku 2018 bylo kvůli sexuálním přečinům obviněno 390 hodnostářů nebo dalších představitelů církve. Mnohým z nich se od nadřízených dostalo větší podpory než jejich obětem, konstatovali autoři zprávy.