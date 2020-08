Terorista z Christchurche plánoval vypálit mešity, zaznělo na začátku soudu

Tarrant byl do soudní síně přiveden v poutech. Na lavici obžalovaných, již bez pout, zato obklopen pěti policisty, neprojevoval podle AP při výpovědích přeživších a příbuzných obětí žádné emoce.

Prokuratura: Extremista plánoval vypálit mešity

Prokuratura uvedla, že Tarrant po odchodu z druhé mešity v Christchurchi plánoval odjet do nedalekého města Ashburton a zaútočit i na tamní věřící. Mezitím ho však dopadla policie. Tarrant měl ve svém autě kromě dvou poloautomatických útočných pušek AR-15 a dalších čtyř zbraní i kanystry s benzinem, pomocí kterých po útoku plánoval mešity zapálit. Policii později řekl, že lituje, že benzin nepoužil, uvedla prokuratura.

Australan zpočátku vinu popíral, letos v březnu se ale nečekaně ke svým činům přiznal. Může tak být prvním člověkem v dějinách Nového Zélandu, který byl z tohoto činu usvědčen. Zároveň se možná stane také prvním na souostroví, kdo může být za své zločiny odsouzen k doživotí bez možnosti podmíněného propuštění.

Soudní slyšení se koná za přísných bezpečnostních opatření. Přímý televizní přenos ze síně je zakázaný, stejně jako průběžně aktualizovaný písemný on-line přenos. Soudce Mander bude namísto toho po jednotlivých částech soudního jednání informovat média, co mohou z průběhu soudu zveřejnit. Důvodem je především snaha zabránit Tarrantovi v šíření ultrapravicové ideologie, a to včetně například nacistických gest.

Jednání je překládáno do osmi jazyků tak, aby mu rozumělo co nejvíce členů různorodé novozélandské muslimské komunity, uvedla agentura AFP. Přeživší útoku a příbuzní obětí, kteří se nedostanou do hlavní jednací síně, mohou sledovat soudní slyšení přes video v sedmi dalších místnostech. Dodržena tak budou pravidla, která kvůli šíření koronaviru nařizují společenský odstup.