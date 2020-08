Bývalý španělský král Juan Carlos I. pobývá v Emirátech. Madrid opustil kvůli vyšetřování korupce

Bývalý panovník čelí vyšetřování kvůli finančnímu skandálu. V dopise synovi a současnému králi Felipemu VI. napsal, že se stěhuje z vlasti v odezvě „na určité epizody svého soukromého života“ a proto, že chce zabránit tomu, aby synovi ztěžoval jeho roli.

Dlouho však zůstávalo tajemstvím, do které země monarcha přesídlil. Až v pondělí to královská rodina prozradila. Jeho výsost Juan Carlos oznámila, „že třetího dne tohoto měsíce srpna se přestěhovala do Spojených arabských emirátů, kde v současnosti pobývá,“ oznámil v komuniké královský palác Zarzuela.

Juan Carlos I. byl hlavou státu od roku 1975 a abdikoval v roce 2014 v synův prospěch. Ve Španělsku a ve Švýcarsku je nyní terčem vyšetřování kvůli finančním machinacím.