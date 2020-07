Nice investovalo do Tour de France. Teď doufá, že vše nepřijde vniveč

Rodák z Nice doufá, že díky reklamě začne své pochutiny prodávat po celé Francii a že se mu vynaložené prostředky vrátí. Zrušením závodu by se, jak tvrdí, ocitl na dně.

Na start závodu v Nice vsadil podnikatel Luc Salsedo téměř svůj život. Vymyslel výrobek na bázi lokálně oblíbené soccy, tedy placky z cizrny, a prodal restauraci, aby měl prostředky na jejich výrobu, a stal se oficiálním partnerem Tour de France. Teď jen čeká, jak všechno dopadne. „Pro malý podnik jako ten náš je to opravdu velká investice. Věřím proto, že se závod uskuteční,“ říká.

Tři etapy

Pořadatelství Tour je pro Nice velkou investicí, možnost organizovat hned tři etapy stála město více než tři a půl milionu eur (přes 92 milionů korun) s tím, že to ekonomicky pomůže celému regionu. „Je to událost, která nám prodlouží letní sezonu až do babího léta, navíc září a říjen jsou pro návštěvu Azurového pobřeží ideální měsíce,“ přeje si ředitelka místního turistického úřadu Claire Beharová.

Město i turistický úřad vyčíslily přímý zisk z pořádání závodu v příštích několika letech na osmdesát milionů eur. To bylo ale ještě před koronavirem. Do organizace etap vložily prostředky i města a vesnice, kde mají etapy začínat nebo končit. „O Tour je mimořádný zájem, každoročně chce být součástí závodu na 250 měst,“ podotýká technický ředitel Tour Thierry Gouvenou.

Na závodu se přímo podílí na pět tisíc lidí, podél trati ho až dosud sledovalo dvanáct milionů diváků. Letos jich bude méně, většina zůstane u televizních obrazovek. V loňském roce jich alespoň minutu přenosu vidělo na třicet milionů.