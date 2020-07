Polsko v kostce. Kdo zvítězí ve Wieruszówě, vyhraje volby, praví zkušenost

Zhruba devítitisícový Wieruszów leží v Lodžském vojvodství. Podobných měst jsou v zemi stovky, právě Wieruszówu se ale říká Polsko v kostce. A to i proto, že leží na hranici mezi konzervativními a liberálními regiony. Pro Wieruszów navíc platí, že kdo ve volbách zvítězí tam, vyhrává v celé zemi. Tamní výsledky se pravidelně shodují s těmi celostátními.

I zdejší obyvatelé cítí, že je země politicky rozdělená. Potvrzuje to i důchodkyně Barbara Rejmanová, která denně chodí na mši do místního kostela. Politiku sleduje a jak říká, má blízko ke konzervativní pravici. „Jestli jde o LGBT, ať si tak žijí, když myslí. Ale ty různé striptýzy, převleky, vysmívání se druhým, a tak dále. To k člověku nepatří,“ komentuje téma sexuálních menšin, které v kampani výrazně rezonuje.

Zdejší řezník Waldemar Słowikowski se současnou vládou spokojený není, ale nevyhovovala mu ani ta předešlá. Říká proto, že půjde volit menší zlo. „Už jen proto, aby Polsko nebylo náboženským státem. Teď je vládnoucí strana svázaná s církví a to Polsku nic dobrého nepřinese.“

Města jako Wieruszów volby rozhodnou

Zasypávat hluboké příkopy se ve Wieruszóvě snaží vedení města. Podle zdejší místostarostky to ale není jednoduché. Lidé podle ní v médiích vidí, jak zavile polsko-polskou válku vedou politici. „Snažíme se tu o politiku, diskuse, veřejné debaty bez nenávisti, s argumenty a také bez osobních útoků,“ říká místostarostka Marta Siubijaková.

Emoce ale nejméně do voleb nezmizí. Právě okresní města do dvaceti tisíc obyvatel, jako je třeba Wieruszów, hlasování rozhodnou. Velká města stojí za Trzaskowským, venkov zase za Dudou.