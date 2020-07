Z hongkongských knihoven zmizela díla prodemokratických politiků a aktivistů

Ve veřejných knihovnách je nyní nedostupných celkem devět knih. Jsou mezi nimi díla Wonga či prodemokratické političky Tany Chanové. „Bezpečnostní zákon uvaluje na toto mezinárodní finanční město cenzuru ve stylu pevninské Číny,“ napsal na Twitteru Wong s tím, že jsou tamní úřady jen krok od toho, aby knihy zakázaly úplně.

Po přijetí bezpečnostního zákona se řada představitelů místního prodemokratického hnutí, mezi nimi i Wong, vzdala svých vůdčích pozic. Jeden z nejvýznamnějších aktivistů Nathan Law dokonce Hongkong opustil.

Peking tvrdí, že zákon je nutný k utišení protestů, jež vypukly v roce 2019 kvůli návrhu legislativy, jež by umožnila vydávat podezřelé z trestných činů do pevninské Číny, do niž se kromě Hongkongu nepočítá rovněž Macao. Kritici jsou však toho názoru, že se opatřením snaží čínská vláda umlčet hongkongskou opozici.