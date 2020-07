Trump pod památníkem exprezidentů kritizoval školy a média za „nový krajně levicový fašismus“

Shromáždění bez roušek a rozestupů

Agentura Reuters uvádí, že jeho projev na místě poslouchalo asi 7500 lidí, přičemž mnozí ignorovali doporučení federální vlády či prezidentovy dcery Ivanky, aby si zakrývali nos a ústa. V areálu se rozdávaly obličejové roušky, účastníci akce ale neměli nařízené jejich nošení stejně jako dodržování preventivních rozestupů.

Roušky neměli ani členové početného prezidentova doprovodu, přestože se podle amerických médií v posledních dnech nákaza koronavirem potvrdila u několika příslušníků ochranky viceprezidenta Mika Pence a také u přítelkyně Donalda Trumpa mladšího. Kimberly Guilfoyleová měla pozitivní nález těsně před plánovanou účastí na akci v Jižní Dakotě, do kontaktu s prezidentovou skupinou podle informací listu The New York Times nepřišla.