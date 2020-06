Sněmovna reprezentantů schválila vytvoření 51. státu USA. Návrh směřuje do Senátu

Zastánci povýšení statusu okrsku také tvrdí, že návrh získal na nové naléhavosti po zákroku bezpečnostních složek proti demonstrantům na Lafayettově náměstí na začátku června. Policie při něm násilně rozehnala převážně pokojný protest, aby náměstím mohl následně projít prezident Trump a vyfotit se s biblí u přilehlého kostela. „Ve Washingtonu, D.C. by neměly být jednotky z jiných států,“ řekla starostka hlavního města Muriel Bowserová.

Podle Trumpa District of Columbia státem nebude

Republikánský prezident Donald Trump však minulý měsíc prohlásil, že District of Columbia nikdy nebude státem, protože by to pravděpodobně znamenalo, že demokraté získají další dva senátory. „Ne, díky. To se nikdy nestane,“ řekl prezident. Každý americký stát má rovné zastoupení v Senátu, ve Sněmovně reprezentantů se počet zákonodárců určuje podle počtu obyvatel.

Vůdce demokratické většiny v dolní komoře Steny Hoyer však republikány vyzval, aby se povznesli nad politické kalkulace. Spojené státy se naposledy rozšířily v roce 1959, kdy Kongres schválil Aljašku a Havaj jako 49. a 50. stát. Americká ústava dává Kongresu pravomoc přidávat nové státy, aniž by stanovovala jasný proces, kterým tak má učinit.