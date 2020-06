Takový nepolitický výbuch násilí je v Německu výjimečný, komentuje expert nepokoje ve Stuttgartu

„Není to úplně běžný obraz, který známe z Německa. Ne že by tam neprobíhaly některé akce tohoto druhu, i ve Stuttgartu se to v posledních letech opakovalo, ale v daleko menší míře. Známe velké střety s policií, ale ty byly většinou politicky motivované,“ nastínil Handl.

Selhat mohl dialog mezi městem, policií a kluby

Handl připouští, že zatím není úplně jasné, co přesně se v sobotu večer ve Stuttgartu stalo. Roli ale podle něj v takových situacích často hraje atmosféra, emoce, alkohol či drogy. Účastníci takových akcí se rychle svolávají přes sociální sítě či aplikace, a jejich počet tak může během několika minut dosáhnout několika stovek, jako se to stalo ve Stuttgartu.

V neposlední řadě mohla k výbuchu přispět i karanténní opatření a určité odmítání autority policie, které lze pozorovat u části mladé generace, míní Handl. Podle něj zřejmě nejde o organizovanou záležitost, která by byla výsledkem systematické kriminální činnosti.

Podle Handla ve Stuttgartu nefungovaly některé preventivní mechanismy ve smyslu setkávání představitelů města, policie a klubové scény. „Ve Stuttgartu tento dialog, který normálně probíhá v Mnichově, Berlíně či Hamburku, neprobíhal,“ upozornil.

„Možná tato prevence tam chybí. Ne že by to zastavilo těch několik nejostřejších hochů, ale v každém případě by to znamenalo, že by se limitoval nárůst. Sami mezi sebou by si dělali větší pořádek, protože jim jde o liberální otevřený Stuttgart, a ne o nějaké policejní město,“ uzavřel odborník z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Celý rozhovor ve videu v úvodu článku.