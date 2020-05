Soud v USA nepovolil vydání celé Muellerovy zprávy o ruském vlivu na prezidentské volby

I přes naléhání Kongresu odmítlo ministerstvo neupravenou verzi zprávy zákonodárcům poskytnout a zdůvodňovalo to tím, že část takřka 500stránkového dokumentu je začerněná kvůli neskončenému vyšetřování, případně kvůli ochraně lidí, kteří s kauzou nemají nic společného.

Bílý dům se obrátil na nejvyšší soud

Bílý dům a ministerstvo spravedlnosti poté požádaly nejvyšší soud, aby vydání zablokoval do doby, než připraví plné odvolání proti verdiktu odvolacího soudu. Nejvyšší soud jim dal na to lhůtu do 1. června, uvedla ve středu americká média.

V minulosti již americké soudy nařídily odtajnit některé části Muellerovy zprávy, vždy se to ale týkalo pouze konkrétních osob, kterým se vyšetřovatelé věnovali.